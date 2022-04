Navy’s Proposed Fiscal Year 2023 Battle Force Ship Decommissionings

The following is the list of 24 ships the Navy has proposed to decommission as part of its Fiscal Year 2023 budget request.

Ship Homeport Commissioning Date USS Bunker Hill (CG-52) San Diego, Calif. Sept. 20, 1986 USS Mobile Bay (CG-53) San Diego, Calif. Feb. 21, 1987 USS San Jacinto Norfolk, Va. Jan. 23, 1988 USS Lake Champlain (CG-57) San Diego, Calif. Aug. 12, 1988 USS Vicksburg(CG-69) Mayport, Fla. Nov. 14, 1992 USS Germantown (LSD-42) San Diego, Calif. Feb. 8, 1986 USS Gunston Hall (LSD-44) Norfolk, Va. April 22, 1989 USS Tortuga (LSD-46) Norfolk, Va. Nov. 17, 1990 USS Ashland (LSD-48) Sasebo, Japan May 9, 1992 USS Fort Worth (LCS-3) San Diego, Calif. Sept. 22, 2012 USS Milwaukee (LCS-5) Mayport, Fla. Nov. 21, 2015 USS Detroit (LCS-7) Mayport, Fla. Oct. 22, 2016 USS Little Rock (LCS-9) Mayport, Fla. Dec. 16, 2017 USS Sioux City (LCS-11) Mayport, Fla. Nov. 17, 2018 USS Wichita (LCS-13) Mayport, Fla. Jan. 12, 2019 USS Billings (LCS-15) Mayport, Fla. Aug. 3, 2019 USS Indianapolis (LCS-17) Mayport, Fla. Oct. 26, 2019 USS St. Louis (LCS-19) Mayport, Fla. Aug. 8, 2020 USS Chicago (SSN-721) Pearl Harbor, Hawaii Sept. 27, 1986 USS Key West (SSN-722) Guam Sept. 12, 1987 USNS John Lenthall (TAO-189) Atlantic Fleet June 25, 1987 USNS Diehl (TAO-193) Pacific Fleet Sept. 13, 1988 USNS Montford Point (ESD-1) N/A May 14, 2013 USNS John Glenn (ESD-2) N/A March 12, 2014